Staatskrise Libanons Regierungschef schickt Hilferuf an die Welt

Korrupte Eliten, die Wirtschaft am Boden, seit Jahren in einer politischen Sackgasse: Der Libanon steckt in einer tiefen Krise. Nun warnt Regierungschef Hassan Diab, das Land stehe »vor einer sozialen Explosion«.