Geplante Wahl in Libyen Gaddafi-Sohn will als Präsidentschaftskandidat antreten

Im Dezember soll in Libyen eine neue Führung gewählt werden. Jetzt taucht ein Sohn des ehemaligen Machthabers wieder auf: Saif al-Islam al-Gaddafi will regieren – doch in Tripolis droht ihm die Festnahme.