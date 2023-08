Zahlreiche NGOs haben über wiederholte Vorfälle von Gewalt gegen Geflüchtete und Migranten berichtet, die in der Einrichtung festgehalten werden. Im Juni 2021 wurde mit automatischen Waffen auf Häftlinge geschossen, was nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen zu einer Reihe von Opfern führte. Die Gruppe kündigte letzte Woche an, dass sie ihre medizinischen Aktivitäten in Tripolis bis Ende des Jahres einstellen werde.

Die Uno-Quelle sagte dem »Guardian« ebenfalls, die Frau in dem Video, von der man annimmt, dass sie aus Somalia stammt, sei möglicherweise an Tuberkulose gestorben. Dutzende von Asylbewerbern, die in Abu Salim inhaftiert sind, haben sich mit der Krankheit angesteckt. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen berichten, dass sie in überfüllten Räumen auf Matratzen ausharren und keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben.