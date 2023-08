Cohens Büro hatte mitgeteilt, dass die beiden Außenminister sich vergangene Woche in Rom getroffen hatten. Bei dem von Italien vermittelten Gespräch ging es demnach um »das große Potenzial der Beziehungen zwischen beiden Ländern«. Dies sei ein »erster Schritt in den Beziehungen zwischen Israel und Libyen«, erklärte Cohen am Sonntag. »Die Größe und die strategische Lage Libyens bieten eine immense Chance für den Staat Israel«, hieß es in der Erklärung aus Jerusalem.