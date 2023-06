SPIEGEL: Frau Reiner, Sie haben für acht verschiedene Länder untersucht, wie konsequent Unternehmen gegen Kinderarbeit in ihren Lieferketten vorgehen. Was haben Sie dabei herausgefunden?

Anne Reiner: Das leider erschreckende Ergebnis ist, dass wir in nahezu allen Fällen Kinderarbeit nachweisen konnten – oder das konkrete Risiko dafür. In zehn von 20 Fällen haben wir Kinderarbeit mit eigenen Augen vor Ort erlebt. In acht weiteren haben wir ein hohes Risiko festgestellt – das heißt, dass uns davon berichtet wurde, von Nachbarn oder Menschen aus der Umgebung. Somit gab es in 18 von 20 Lieferketten Beweise oder konkrete Hinweise auf Kinderarbeit.