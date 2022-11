Telefonate mit dem obersten Wahlaufseher

Graham war zur Amtszeit Donald Trumps ein enger Vertrauter des damaligen US-Präsidenten. Konkret dürfte es bei seiner Befragung um Telefonate gehen, die Graham in den Wochen nach Trumps Wahlniederlage 2020 mit dem obersten Wahlaufseher in Georgia, Brad Raffensperger, und dessen Mitarbeitenden geführt haben soll. Georgia war einer der Bundesstaaten, in denen sich die Wahl damals zugunsten von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden entschieden hatte.