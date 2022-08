Kellermayr hatte unter anderem auf ihrer Webseite von monatelangen Einschüchterungen bis hin zu Morddrohungen »aus der Covid-Maßnahmen- und Impfgegnerszene« berichtet – und schließlich unter Berufung darauf ihre Praxis geschlossen. Von der Standesvertretung der Ärzte und den Behörden erhielt Kellermayr nicht die Unterstützung, die sie sich erhofft hatte. Sie blieb auf den Kosten für den privaten Wachdienst sitzen, den sie engagiert hatte; die Polizei riet ihr, sich nicht so wichtigzumachen und doch weniger die Öffentlichkeit zu suchen. Arbeitsbedingungen, »wie wir sie die letzten Monate erlebt haben«, seien niemandem zuzumuten, hatte die Ärztin Ende Juni auf Twitter geschrieben. (Hören Sie hier die Podcast-Folge von Inside Austria dazu.)

Erst jetzt, nach dem Tod von Kellermayr, kamen die Ermittlungen in Gang, fühlte sich eine Staatsanwaltschaft zuständig und vernetzte sich mit den deutschen Behörden. Hacker und IT-Profis hatten mehrere Absender von besonders widerlichen Morddrohungen bereits vor Monaten in Deutschland ausfindig gemacht, erst jetzt wurden auch die Behörden aktiv. Vergangene Woche gab es eine Hausdurchsuchung bei einem 59-jährigen Verdächtigen in Bayern.

Dieses Behördenversagen wird nun in Österreich zwar intensiv diskutiert, die offiziellen Stellen zeigen aber bisher keinerlei Einsicht. Bundeskanzler Karl Nehammer brauchte eine Woche, bis er bedauernde Worte zum Tod der Ärztin fand, das Verhalten der Behörden stellt er nicht infrage. Und Innenminister Gerhard Karner richtete sich mit einem internen Brief an alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, versicherte ihnen, sie hätten alles richtig gemacht, und verurteilte die »reflexartige Kritik« an der Polizei. Eine Evaluierung der Abläufe, eine Auseinandersetzung mit möglichen Fehlern, eine selbstkritische Betrachtung der Vorgangsweise – das gibt es alles nicht.