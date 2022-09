Paulius Lukauskas hat seinen Posten als Litauens Repräsentant in Taiwans Hauptstadt Taipeh angetreten. Das bestätigte das taiwanesische Außenministerium.

Litauen hat damit trotz des Drucks aus China die Arbeit in einem Büro zur Vertretung seiner Wirtschaftsinteressen in Taiwan aufgenommen. Der Schritt folgt auf die Einrichtung eines ähnlichen taiwanischen Verbindungsbüros in der litauischen Hauptstadt Vilnius.