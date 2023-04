Die Abweisung von illegal die Grenze überquerenden Migranten soll legal werden – diese umstrittene Regelung hat das Parlament Litauens nun beschlossen. Damit wird eine Praxis formalisiert, die bereits seit Sommer 2021 an der Grenze des Landes zum autoritär regierten Belarus angewandt wird. In der Volksvertretung Seimas in Vilnius stimmten 86 Abgeordnete für entsprechende Änderungen am »Gesetz zur Staatsgrenze und deren Schutz«, acht waren dagegen und 20 enthielten sich.