Kooperation zwischen Moskau und Minsk Litauen, Polen und Lettland warnen vor Lage in Belarus

Forderung nach »Solidarität und Einigkeit«

Kurz vor dem Nato-Gipfel in der kommenden Woche in Vilnius forderten die drei Staatschefs »Solidarität und Einigkeit«, um allen Bedrohungen entgegenzuwirken, die sich aus der Lage in Belarus ergeben. Russland nutze das Territorium und die Ressourcen von Belarus für seinen illegalen und brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Verdeutlicht werde das durch die immer engere militärische Integration beider Länder. Diese habe sich jüngst in der Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus manifestiert.