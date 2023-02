Um den begehrten Rohstoff zu gewinnen, muss der Boden großflächig ausgebaggert werden, dann wird das Gestein zermahlen und am Ende sogenanntes SC6 daraus gewonnen, die Substanz enthält sechs Prozent reines Lithiumoxid, so kommt es auf den Weltmarkt. 700.000 Tonnen will AVZ pro Jahr fördern, ab Anfang 2021 ging der Aktienkurs durch die Decke. Doch davon ist nur noch wenig übrig: Die Firma hat den Handel an der australischen Börse ausgesetzt, wegen der Auseinandersetzungen im Kongo. Zahlreiche Anlegerinnen und Anleger planen laut Medienberichten eine Sammelklage gegen AVZ, weil das Unternehmen nicht rechtzeitig über die Risiken informiert habe. Ob die Abbaulizenz jemals erteilt wird, scheint mehr als fraglich. Die kongolesische Bergbauministerin reagiert auf eine Anfrage des SPIEGEL nicht. Den Australiern bleiben nur Durchhalteparolen, um die Aktionäre bei Laune zu halten.

Steve Hodgson parkt seinen Pickup am oberen Ende des Camps, wo die Minenfirma ihr Lager aufgeschlagen hat, direkt neben den tiefen Kratern des alten Zinnbergwerks. Dutzende Männer in blauen Overalls hämmern, sägen und verlegen Kabel, sie bauen kleine einstöckige Steinhäuser, Unterkünfte für die Bergleute. »Es soll alles fertig sein, wenn wir endlich die Lizenz haben«, sagt Hodgson. Als bräuchten sie etwas, an dem sie sich festhalten können, als würden Mauern etwas ausrichten gegen politische Rochaden.

Dann fährt der Geologe runter ins Dorf, über die alte Metallbrücke, vorbei an der Straßensperre, wo eine Gruppe Männer Wegzoll von allen Vorbeifahrenden verlangt, sie nennen es »Maut«. Eine Quittung gibt es nicht. Hodgson biegt ab, hinein in die Konzession von AVZ. Links und rechts reichen tiefe Krater bis an den Feldweg heran, die Belgier haben über Quadratkilometer die Erde umgewälzt. Geht es nach dem Willen der Australier, sollen die Löcher bald noch tiefer werden.