»Verfassungsmäßige Ordnung grundlegend bedroht«

»Ich werde mich darauf konzentrieren sicherzustellen, dass wir alles tun, um keine Wahlleugner ins Amt zu bringen«, sagte Cheney im ABC-Interview. »Im ganzen Land wurden Leugner der letzten Präsidentschaftswahl für wirklich wichtige Positionen nominiert. Und ich werde gegen diese Leute arbeiten. Ich werde ihre Gegner unterstützen.« Damit meint sie deren demokratische Kontrahenten.

Sie griff auch ihre Parteifreunde, die Senatoren Ted Cruz und Josh Hawley an. Diese hatten zusammen mit anderen republikanischen Politikern am 6. Januar 2021 dagegen gestimmt, das Wahlergebnis zu bestätigen. Dadurch hätten sie »die verfassungsmäßige Ordnung und Struktur grundlegend bedroht«, so Cheney. »Beide haben sich für ein Regierungsamt unmöglich gemacht.« Ein Sprecher von Cruz teilte mit, dass der Senator Cheneys Unterstützung weder wolle noch benötige. Die Wiederwahl von Cruz und Hawley steht in diesem Jahr nicht an.