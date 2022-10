In diesem Krisenklima hat sich Truss nun erstmals für die durch ihre Wirtschaftspolitik ausgelösten Turbulenzen entschuldigt. »Ich möchte Verantwortung übernehmen und mich entschuldigen für die Fehler, die gemacht wurden«, sagte sie am Montagabend in einem BBC-Interview . Die von ihrer Regierung angekündigten enormen Steuersenkungen, deren Finanzierung unklar blieb, hatten das britische Pfund abstürzen und die Zinsen in die Höhe schießen lassen. Die Regierung sei »zu schnell zu weit« gegangen, räumte die 47-Jährige ein.