In ihrer Rede würdigte Truss Johnson erneut. »Er wird als wichtiger Premierminister in die Geschichte eingehen«, sagte Truss. Johnson habe den Brexit umgesetzt und sich gegen Russlands Invasion in der Ukraine gestellt. Sie fühle sich geehrt, die Regierungsverantwortung zu einem so wichtigen Zeitpunkt für das Land übernehmen zu dürfen. Truss betonte, der Glaube an Demokratie und Freiheit sei, was Großbritannien großartig mache.