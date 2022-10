»Liz Truss hat so ziemlich alles Geschirr, was bei den Torys noch intakt im Schrank war, zerdeppert. Sie hat es geschafft, selbst ihre loyalsten Unterstützer mindestens zu befremden, wenn nicht gar gegen sich aufzubringen. Und sie hat es geschafft, dass jetzt nach vier Wochen darüber geredet wird, wie man sie wieder loswerden kann.« Das sagt Jörg Schindler, SPIEGEL-Korrespondent in Großbritannien, über den pannenreichen Start der britischen Regierungschefin.

In der neuen Episode von SPIEGEL Daily rekonstruiert Schindler, wie viele Fehltritte Truss in nur einem Monat angehäuft hat und warum die Premierministerin ihrem Amtsvorgänger Boris Johnson in mindestens einer Hinsicht nacheifert. Wie Johnson setzt sie auf die Formel »Believe in Britain«: »Es wird Faktizität durch Optimismus ersetzt. Das ist eine beinah sektenhafte Form der Politik«, meint Schindler.

Hören Sie die ganze Analyse und einen Ausblick auf die kommenden Wochen im krisengeplagten Großbritannien im Podcast.

