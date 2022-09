Truss kündigte an, noch in dieser Woche Maßnahmen gegen die exorbitant gestiegenen Energiekosten vorstellen zu wollen. Zugleich lobte sie erneut ihren umstrittenen Vorgänger Boris Johnson. »Er wird als wichtiger Premierminister in die Geschichte eingehen«, sagte Truss. Johnson habe den Brexit umgesetzt und sich gegen Russlands Invasion in der Ukraine gestellt. Sie fühle sich geehrt, die Regierungsverantwortung zu einem so wichtigen Zeitpunkt für das Land übernehmen zu dürfen.