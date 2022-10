Knustford

Fran Binns

»Es ist eine absolute Schande. Man fragt sich, ob man wieder die Konservativen wählen sollte, aber ich bin froh, dass sie endlich weg ist.«

Dominic Carroll

»Tatsache ist, dass Liz Truss meiner Meinung nach so viele Fehler gemacht hat und so viele Kehrtwendungen vollzogen hat. Ich denke, wir brauchen jemanden, der in der Politik stark ist, der dieses Land beim Schopf packen und es in Ordnung bringen kann, und das ist im Grunde der Punkt, an dem wir stehen.«

London

Jill

»In diesem Land haben wir ein nicht gewähltes Staatsoberhaupt, jetzt haben wir eine nicht gewählte Regierung. Das ist keine Demokratie, oder?«

Craig Randall

»Nein, wir brauchen Neuwahlen, denn es ist nur ein Kreislauf des Scheiterns, und sie ersetzen Scheitern mit noch mehr Scheitern. Keiner von ihnen ist für den Job geeignet, also ja, ich denke, wir brauchen eine Parlamentswahl. Wir können nicht immer wieder andere Regierungschefs haben, die am Ende des Tages das Land ruinieren.«

Kelly Rodgers

»Dieses Land hat in den letzten Jahren so viel Instabilität erlebt, und sie wurde nicht gewählt, und die politischen Entscheidungen, die sie getroffen hat, wurden vom britischen Volk nicht gewollt, also sollte sie gehen. Aber sie ist auch ein Symbol für ihre Partei, für das absolute Chaos und die Auswirkungen, die es auf die normalen arbeitenden Menschen in diesem Land hat, die sehen, wie unsere Rechnungen steigen, wie unsere Hypotheken steigen, die keine Verbindung zu Sozialleistungen haben. Die Menschen in diesem Land leiden richtig, und ich denke, das ist die wahre Geschichte hier.«