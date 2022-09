Truss Amtsvorgängerin Theresa May, die das Land von 2016 bis 2019 regiert hatte, meldete sich ebenfalls zu Wort und sorgte für Gelächter: »Wie kann es sein, dass alle drei weiblichen Premierministerinnen konservativ waren?«. Truss antwortete, das sei tatsächlich ungewöhnlich. Ebenfalls ungewöhnlich sei, dass es in der Labourpartei offenbar keine weibliche Anführerin geben könne, stichelte Truss. Tatsächlich ist sie nach Margaret Thatcher und May die dritte Premierministerin – und alle Frauen an der Regierungsspitze gehörten zu den Tories.