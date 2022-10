Bank of England muss zum zweiten Mal gegensteuern

Am Dienstag hatte die Bank of England ihre Notkäufe zur Stützung des Marktes den zweiten Tag in Folge angepasst. Nachdem sie am Montag das Ankaufsvolumen angehoben hatte, weitete sie am Dienstag den Kreis der zu kaufenden Papiere aus. Neben lang laufenden Staatsanleihen will die Notenbank auch Staatspapiere erwerben, die an die Inflationsrate gekoppelt (indexiert) sind. Darüber hinaus werde der Verkauf von Unternehmensanleihen für diese Woche ausgesetzt, teilten die Währungshüter in London mit.