Liz Truss, britische Premierministerin:

»Ich trat mein Amt in einer Zeit großer wirtschaftlicher und internationaler Instabilität an. Familien und Unternehmen sorgten sich, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollten. Putins unrechtmäßiger Krieg in der Ukraine bedroht die Sicherheit unseres gesamten Kontinents. Unser Land wird schon zu lange durch ein geringes Wirtschaftswachstum ausgebremst. Ich wurde von der konservativen Partei mit dem Auftrag gewählt, dies zu ändern. Wir haben Erfolge erzielt bei den Energiepreisen und bei der Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. Und wir haben eine Vision für eine Wirtschaft mit niedrigen Steuern und hohem Wachstum vorgelegt, die die Möglichkeiten des Brexits nutzen würde. Mir ist jedoch klar, dass ich in dieser Position das Mandat, mit dem ich von der Konservativen Partei gewählt wurde, nicht erfüllen kann. Ich habe daher mit Seiner Majestät dem König gesprochen, um ihm mitzuteilen, dass ich als Vorsitzende der Konservativen Partei zurücktrete. Heute Morgen habe ich mich mit dem Vorsitzenden des 1922er-Ausschusses, Sir Graham Brady, getroffen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass innerhalb der nächsten Woche ein neuer Parteivorsitzender gewählt wird. Dies wird sicherstellen, dass wir auf unserem Kurs bleiben, um alle finanzpolitischen Pläne umzusetzen und die wirtschaftliche Stabilität und die nationale Sicherheit unseres Landes zu erhalten. Ich werde so lange Premierministerin bleiben, bis ein Nachfolger gewählt worden ist. Ich danke Ihnen.«