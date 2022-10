US-Präsident Joe Biden hat Truss' inzwischen verworfene Steuerpläne kritisiert. Biden sagte bei einem Besuch im US-Bundesstaat Oregon, er sei nicht einverstanden gewesen mit dem Ansatz, in Zeiten wie diesen Steuererleichterungen für Superreiche auf den Weg zu bringen. »Ich war nicht der einzige, der dies für einen Fehler hielt.« Es sei aber nicht an ihm, sondern an Großbritannien, darüber zu urteilen.