Der satirische Wettbewerb hatte seinen Ursprung in einem bösen Kommentar des Magazins »Economist«. Dort war Truss zuvor unterstellt worden, die Haltbarkeitsdauer eines Salats zu haben. Insgesamt sieben Tage lief der Wettkampf, bevor Truss das Handtuch warf – während der Salatkopf nun triumphieren kann. Die Zeitung will ihren Spaß weitertreiben. »Der Salat wird um 18.00 Uhr eine Rede an die Nation halten«, ist unter der Übertragung zu lesen.