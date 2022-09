Liz Truss tritt ein schweres Erbe an: Sie ist die vierte britische Regierungschefin innerhalb von sechs Jahren. Seit 2019 war sie bereits Ministerin im Kabinett von Boris Johnson – und damit für das Chaos seiner Regierungszeit in hohem Maße mitverantwortlich. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb lobte sie nach ihrer Ernennung ihren Vorgänger über den grünen Klee.

Liz Truss, Premierminsterin

»Boris, du hast den Brexit geregelt, du hast Jeremy Corbyn besiegt, du hast die Corona-Impfkampagne gemanagt, du hast Wladimir Putin die Stirn geboten. Du wirst bewundert von Kiew bis Carlisle, mein Freund Boris Johnson.«

Die Aufgaben, die vor Großbritanniens neuer Premierministerin liegen, sind gewaltig. Und Truss muss sie ohne großen Rückhalt angehen: Weder ihre Partei noch die Bevölkerung ist restlos von ihr überzeugt.

Mann

»Die Zukunft sieht im Moment ziemlich düster aus. Ich glaube nicht, dass sie die Person ist, die sich wirklich kümmert oder etwas Positives tut. Sie scheint wirklich ein bisschen wischiwaschi zu sein.«

Frau

»Es ist traurig. Sie sind zu einer Partei geworden, die aus einer sehr kleinen Gruppe besteht, die keinen Bezug mehr zu seinen Bürgern hat. Ich sehe da jetzt eine Frau, die sich nicht wirklich kümmert und selbstsüchtig und ehrgeizig ist.«

Mann

»Sie wird eine Katastrophe sein. 12 Jahre Torys und was haben sie mit diesem Land gemacht? Ich meine, wir sind jetzt in einer Krise, was die Lebenshaltungskosten angeht. Und sie hätten in den letzten 12 Jahren etwas tun können. Sie hätten sich in den letzten 12 Jahren mit der Energiekrise oder mit der Wohnungskrise befassen können, aber sie haben keine neuen Ideen. Auch wenn sie den Regierungschef ersetzen, es sind die gleichen Leute.«

Außenpolitisch wandelte sich Truss in den vergangenen Jahren von einer EU-Befürworterin zu einer Brexit-Hardlinerin - ein Umstand, den ihr viele Briten übelnehmen.

Mann

»Ich halte sie nicht für eine intelligente Person. Sie kann keine Entscheidungen treffen. Sie ändert ständig ihre Meinung. Sie denkt nicht nach. Sie kann keine Fragen beantworten. Ich sehe keine Hoffnung.«

Frau

»Ich bin verzweifelt, weil ich glaube, dass die Parteipolitik tot ist. Und ich denke, wir brauchen wirklich ein Managementteam, das sich um das Vereinigte Königreich kümmert, das sich um das Land kümmert und das tut, was das Beste für alle ist und nicht das, was das Beste für einige wenige ist.«

Mann

»Ich habe sofort gedacht, sie ist der weibliche Boris. Ich bin kein Fan von Boris. Sie hat sich schon oft verrannt, sehr oft. Aber ich muss ihr eine Chance zugestehen. Die konservative Partei hat für sie gestimmt, also schauen wir mal, wie es läuft.«

Immerhin einer lässt sich von der Krisenstimmung nicht beeindrucken: Kater Larry ist in den vergangenen Jahren in der Downing Street Number 10 zum Symbol der Stabilität geworden. Während die Karrieren von diversen Premierministern in Großbritannien selten rühmlich endeten, hält er seit 2011 die Stellung. Und das wird wohl mit der neuen Regierungschefin so bleiben.