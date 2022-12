Seit September rollte ein Spezialgericht in Paris den Anschlag in Nizza auf . Mehr als 2000 Angehörige und Opfer traten als Nebenklägerinnen und Nebenkläger auf. Über vier Wochen hinweg berichteten sie vor Gericht von ihren Erinnerungen an die Attacke und von den Spuren, die der Terrorakt bei ihnen hinterlassen hat.

Obwohl der Attentäter damals von der Polizei getötet wurde, waren die Vorbereitung seiner Tat sowie seine Gesinnung wesentlicher Bestandteil des Prozesses. Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass der Mann über weitaus mehr als bloße Neugier für den IS verfügte. Er habe sich zahlreiche Köpfungsvideos der Terrormiliz angesehen, intensivste – irgendwann tägliche – Recherchen betrieben etwa zum Geschehen in Syrien und dem Irak, zu Terroraufrufen, zum IS und zu Al-Qaida wie auch zum Aufputschmittel Captagon, das als »Dschihadisten-Droge« gilt. »Der Täter wollte (dem Anschlag) sehr eindeutig eine dschihadistische Dimension geben«, hieß es im Schlussplädoyer der Anklage.