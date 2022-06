Endlich wieder Menschen auf der Straße. Nach rund zwei Monaten im harten Lockdown hat Shanghai zum ersten Juni einige Corona-Maßnahmen aufgehoben, unter anderem die strikte Ausgangssperre.

Cameron Wilson, Schotte in Shanghai:

»Niemand hat wirklich daran geglaubt. Als es dann wirklich passiert ist, war es eine Überraschung. Man hat damit gerechnet, dass sie eher schrittweise, langsam aufmachen würden. Aber so war’s nicht. Sie haben einfach die Tore aufgemacht und alle sind rausgeströmt. Und da sind wir jetzt.«

Cameron Wilson lebt seit 17 Jahren in der Stadt. Im Internet hat er gerade ein Video gefunden. So ungefähr, sagt er, müsse man sich den Moment der Öffnung vorstellen.

Cameron Wilson, Schotte in Shanghai:

»Das Einzige, was für mich noch besser wäre als dieses Video, wäre, wenn ich in der Sekunde, als wir wieder raus durften, wirklich direkt auf einem Metal-Konzert hätte gehen können, direkt vor den Toren unseres Blocks. Ich wäre in den Moshpit gesprungen und rumgehüpft mit verrückten Metal-Fans. Dabei kann ich Metal nicht mal leiden. Aber es wäre das Beste überhaupt gewesen, wenn ich das in dem Moment gekonnt hätte.«

Wie groß der Druck auf die 26 Millionen Einwohner im staatlich verordneten Lockdown gewesen sein muss, ist überall auf den Straßen zu sehen.

Cameron Wilson, Schotte in Shanghai:

»Ich freu mich richtig darauf, ein Bier mit Freunden zu trinken. Und ich freu mich verdammt darauf, zurück ins Büro zu gehen. Etwas von dem ich nie gedacht hätte, dass ich das mal sage. So weit ist es gekommen.«

Noch ist nicht alles wieder beim Alten. Einkaufen, U-Bahn fahren oder ins Büro gehen – das alles ist nur mit einem negativen PCR-Test erlaubt, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Cameron Wilson, Schotte in Shanghai:

»Die nächsten Tage und Wochen werden sehr umständlich. Ich hab jetzt schon gesehen, dass viele Leute Bilder und Videos von langen Schlangen vor den Teststationen posten. Ich glaube, die Leute werden es sehr schnell satthaben.«

Das Staatsfernsehen feiert die Öffnung währenddessen mit bunten Bildern als Sieg der chinesischen Null-Covid-Politik.

Cameron Wilson, Schotte in Shanghai:

»Ich kann die Euphorie der Leute verstehen, wenn sie jetzt nach zwei Monaten wieder aus ihren Wohnungen gelassen werden. Aber das als Sieg zu feiern, ist einfach bizarr. Es ist, als würde man einen Sieg im Fußball feiern, nachdem nur eine Minute gespielt ist. Omikron ist immer noch da draußen. Es ist überall auf der Welt. Es ist unvermeidlich, dass es sich eines Tages auch über China verbreitet. Ich verstehe nicht, was die feiern. Stattdessen sollte man um die Leute trauern, die gestorben sind. Die Leute, die im Lockdown Suizid begangen haben. Die Leute, die gestorben sind, weil sie keine medizinische Versorgung hatten. Und all anderen, die Narben haben von dieser Erfahrung. An die sollte man denken, nicht an einen vermeintlichen Sieg. Das ist einfach lächerlich.«

Zum ersten Mal überhaupt, sagt Wilson, habe er sich im Lockdown gefragt, ob er wirklich weiterhin in China leben wolle.

»Ich würde sagen, es war wirklich traumatisch, um ganz ehrlich zu sein. Besonders in manchen Phasen am Anfang, als wir nicht sicher waren, ob wir Essen bekommen oder nicht. Es hat sich nicht geändert, in welcher Kultur wir leben. Ich habe mein Leben in China bis zum Lockdown sehr genossen und ich bin seit 17 Jahren hier. Und wenn ich es nicht gemocht hätte, wenn ich nicht wirklich Zuneigung zu dieser Kultur empfinden würde, wäre ich nie so lange geblieben. Aber was passiert ist, hat für mich wirklich ernste Fragen aufgeworfen. Dazu, was Leben in China für Menschen von anderswo bedeutet. Und ich denke, da gibt es Vieles, worüber ich nachdenken muss. Ich hoffe einfach, dass ich da nie wieder durch muss. Es ist eine so einzigartig schlimme Erfahrung. Das würde ich nicht meinem schlimmsten Feind wünschen.«