34 Jahre nach dem tödlichen Anschlag auf ein Flugzeug über der schottischen Kleinstadt Lockerbie ist der mutmaßliche Bombenbauer erstmals vor einem US-Gericht erschienen.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass die amerikanische Bundespolizei FBI den heute 71 Jahre alten Tatverdächtigen tunesisch-libyscher Herkunft festgenommen hatte. Ihm wird nun in den USA der Prozess gemacht – ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. »Dies ist ein wichtiger Schritt für unsere Mission, die Opfer zu ehren und im Namen ihrer Angehörigen Gerechtigkeit zu üben«, sagte Justizminister Merrick Garland am Montag in Washington.