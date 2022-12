Die Boeing 747 der US-Fluggesellschaft Pan Am war am 21. Dezember 1988 auf dem Weg von London nach New York mit 259 Menschen an Bord über der schottischen Kleinstadt Lockerbie explodiert. Am Boden wurden elf weitere Menschen getötet.

Das Attentat erfolgte im Zuge einer militärischen Konfrontation zwischen Libyen und den USA, die 1986 zur Bombardierung von Tripolis geführt hatte. Die libysche Regierung des damaligen Machthabers Muammar al-Gaddafi übernahm 2003 die Verantwortung für den Lockerbie-Anschlag.