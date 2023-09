Nach Angaben Chalks gibt es Hinweise darauf, dass sich der 21 Jahre alte Terrorverdächtige an der Unterseite eines Lieferwagens festklammerte, um aus der Haftanstalt Wandsworth zu entkommen. Berichten zufolge war er in der Gefängnisküche beschäftigt.

Zunächst keine Gefahr für die Allgemeinheit

Nach der Flucht am Mittwoch hatte die Polizei eine groß angelegte Fahndung eingeleitet . Befürchtet wird, der frühere Militärangehörige könne versuchen, das Land zu verlassen. Flughäfen und Häfen wurden alarmiert. Die Polizei in der Grafschaft Kent bestätigte, dass mehrere Autobahnkreuze zwischen London und dem Fährhafen Dover sowie zum Eurotunnel vorübergehend gesperrt wurden. An Flughäfen kam es teils zu Verzögerungen wegen verschärfter Sicherheitskontrollen.