Die Polizei hatte ihn im August 2022 in Rumänien festgenommen. Die britische Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen Totschlags und der Verschwörung zur Beihilfe illegaler Einwanderung in 39 Fällen an.

Die Opfer waren auf dem Weg nach Großbritannien im Laderaum des Lastwagens qualvoll erstickt. Ihre Leichen wurden in einem Hafen nahe London entdeckt. Die Menschen hatten bis zu 13.000 Pfund (ca. 15.000 Euro) für den Transport gezahlt. Die Jüngsten von ihnen waren zwei 15-jährige Jungen.