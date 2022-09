Staatstrauer um Queen Elizabeth II. Stillgestanden

Zehn Tage Staatstrauer sind für die Queen angesetzt. Das bedeutet auch: Parlamente in Zwangspause, mitten in der Energiekrise, ausgesetzte Streiks. Nicht jedem gefällt das. In London stehen die einen in der Kondolenzschlange, während die anderen demonstrieren.

Aus London berichtet Muriel Kalisch