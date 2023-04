Ruanda sei sicher, heißt es von der britischen Regierung. Sie will das Asylgesetz rasch vom Tisch haben. Denn bis zur Wahl 2024 möchte sie weitere umstrittene Vorhaben durchbringen. So will Sunak einigen Beschäftigten in systemrelevanten Branchen wie dem Gesundheitsdienst oder der Feuerwehr das Streikrecht absprechen. In einem anderen Gesetzentwurf soll das Demonstrationsrecht verschärft werden, um Großproteste etwa von Klimaschützern zu verhindern. Für einige Kritiker sind solche Maßnahmen nur die Spitze des Eisbergs. Die Tories, so sagen sie, würden die britische Demokratie aushöhlen.