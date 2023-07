Das hört James Mnyupe in Windhoek nicht so gern. Er redet lieber über regenerative Energie, das grüne Namibia, Vorreiter in Klimafragen. Doch zur Wahrheit gehört auch: in Lüderitz ist gleichzeitig der Ölboom ausgebrochen. Mehrere Bohrschiffe ankern im Meer, noch erkunden sie, doch in den nächsten Jahren soll in großem Stil gefördert werden. Und so ist Lüderitz gleichzeitig Hoffnungsträger der grünen Energie und der Ölbranche.

Schon jetzt herrsche Goldgräberstimmung in der Stadt, sagt Elwin Gaoseb. Die Einwohnerzahl, im letzten Zensus 2011 mit 12.000 angegeben, steige ständig an. Oder, wie es sein Chef, der Bürgermeister, ausdrückt: »Es ist, als würde man einen Edelstein auf den Tisch legen, und schon kommen all die Fliegen.« Wenn der grüne Wasserstoff und das Öl produktionsreif sind, wird die Zahl der Einwohner um ein Vielfaches steigen. Allein für den Bau der Hyphen-Anlagen würden 15.000 Arbeiter benötigt, sagt die Firma. 90 Prozent davon sollen aus Namibia stammen. Es müssen neue Siedlungen gebaut werden, neue Straßen, ein neues Stromnetz. Das deutsche Entwicklungsministerium will mit sechs Millionen Euro aushelfen, unter anderem um die Stadtverwaltung fit zu machen für diese Mammutaufgabe.