Bei Alarmstarts müssen Jagdflugzeuge aus Nato-Staaten innerhalb weniger Minuten in der Luft sein, um zum Beispiel durch Sichtkontakt festzustellen, ob von einem verdächtigen Luftfahrzeug eine Gefahr ausgeht. Notfalls könnte dieses dann mit Gewalt aufgehalten werden.

Russische Maschinen überflogen Nato-Schiffe

Zum Verlauf der Abfangmanöver im Jahr 2022 sagte ein Nato-Beamter: »Die überwiegende Mehrheit der Luftbegegnungen verlief sicher und professionell.« In einigen Fällen jedoch hätten russische Militärflugzeuge »riskante Manöver in der Nähe unbewaffneter alliierter Aufklärungsflugzeuge durchgeführt«. Auch hätten russische Maschinen im November Nato-Schiffe in der Ostsee »auf unsichere Weise überflogen«. Die Verbündeten hätten ihre Besorgnis über diese Vorfälle gegenüber russischen Stellen zum Ausdruck gebracht.