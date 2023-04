SPIEGEL: Spielt die geografische Nähe zu den Alpen auch eine Rolle?

Di Simine: Ja, die Berge wirken oft wie eine Mauer. Hier im Norden Italiens sitzen viele Autokonzerne, es leben hier sehr viele Menschen, die täglich mit dem Auto pendeln, es gibt aber auch viel Landwirtschaft. Das alles gibt es einzeln auch an anderen Orten in Europa. Auch in Deutschland werden Autos gebaut, auch in den Niederlanden oder Frankreich gibt es viele Kühe. Aber kaum eine europäische Region hat das alles zusammen und noch dazu so nah an einem Gebirge. Wir müssen uns dem stellen. In Zeiten des Klimawandels können wir nicht mehr lange so weitermachen.