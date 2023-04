Luftverschmutzung in Krakau Eine Stadt lernt wieder atmen

Kozłowska hat seitdem viel ausprobiert, um das Problem zu erklären. Sie traf sich mit Hausärzten, schrieb Pressemitteilungen, hielt einen TED-Talk. »Aber heute kennen uns alle für die Schmutzlungen«, sagt sie bei einem Spaziergang durch ihr Viertel.

Anfangs, erzählt Kozłowska, hätten sie und ihre Mitstreiterinnen am liebsten ganze Studien auf Plakatwände geklebt, endlose Textwüsten – Hauptsache, Fakten. »Wir mussten erst lernen, dass das so nicht funktioniert.«

Sie entschieden sich dann für bunte Fotos von betroffenen Anwohnern. Und eine Kampagne mit einer Petition und eben den Lungenmodellen. Mit Erfolg: Als erste Großstadt untersagte Krakau den Einbau von Holz- und Kohleheizungen vollständig. Für den Umbau gab es Zuschüsse, wer schneller umrüstete, bekam mehr Geld vom Staat. Heute thront immer noch ein mit Kohle befeuertes Kraftwerk am Stadtrand, aber in den meisten Vierteln ist die Luft viel besser. Die Menschen haben aufgehört, sich im eigenen Wohnzimmer zu vergiften, indem sie in alten Öfen Kohle oder gar Müll verheizen.

Dass sich der Kampf für saubere Luft lohnt, zeigt auch eine Studie von Medizinerinnen der Universitätsklinik Krakau. Zehn Jahre lang untersuchten sie die Gesundheit von 75.000 Kindern und Jugendlichen. Klagte zu Beginn des Jahres 2008 noch die Hälfte über allergischen Schnupfen, war es zehn Jahre später nur noch ein gutes Drittel – eine positive Folge der Deindustrialisierung, der vermehrten Nutzung von Filtern in der Industrie sowie von moderneren Autos und Lastwagen. Auch die Zahl der Asthmafälle reduzierte sich um mehr als die Hälfte. »Damit hatten wir selbst nicht gerechnet«, sagt Ewa Czarnobilska . Die Leiterin des Zentrums für Allergologie am Universitätskrankenhaus in Krakau hat die Studie initiiert, der Kampf gegen Smog ist ihr Lebensthema.