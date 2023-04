SPIEGEL: Das klingt vielversprechend – aber auch sehr punktuell. Wie viel lässt sich mit solchen Einzelmaßnahmen wirklich erreichen?

Otto: Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass 1,5 Millionen Kinder direkt von unseren Aktionen profitieren sollen. Wir wollen die Anzahl der Pilotstädte bald auf acht erweitern. Anhand dieser Erfahrungen können wir unsere Programme weiterentwickeln und unsere Erfolge nutzen, um weitere Städte zu überzeugen. Denn das ist nicht immer einfach: In Brasilien etwa stießen wir bisher auf viele bürokratische Hürden, in Kolumbien ist die politische Lage so instabil, dass die zuständigen Personen in den lokalen Verwaltungen ständig ausgetauscht werden. Langfristig wollen wir aber vor allem die Gesetzeslage ändern.

SPIEGEL: Was für Gesetze braucht es?

Otto: Wir brauchen wirkungsvolle Gesetze, die höhere Standards für Luftqualität festlegen. Dabei geht es um mehr Elektromobilität, gerade im öffentlichen Verkehr, aber auch um das nachhaltige Renovieren von Wohnungen und Heizungen. Kindertagesstätten oder Schulen sollten nur an Orten gebaut werden, die nicht an größeren Straßen liegen, und um die Kinder zu schützen, sollten um sie herum emissionsarme Zonen etabliert werden. Eine entsprechende Verordnung soll demnächst in Lima verabschiedet werden.