SPIEGEL: In Thailand wird im Mai gewählt. Auch einige Parteien machen mit dem Thema saubere Luft Wahlkampf . Ein Zeichen, dass das Problem endlich angegangen wird?

Lulitanonda: Ja, das ist ein interessanter Schritt. Aber leider kommt es mir nicht mehr als ein nettes Wahlkampfthema vor. Denn immer, wenn jemand fragt: Was wollt ihr konkret tun?, kommt keine Antwort. Niemand in den Parteien spricht wirklich über Lösungsansätze. Denn die wären unbequem. Große Unternehmen, die Verschmutzer sind, müssten mit Strafen belegt werden. Bauern – eine große und einflussreiche Wählergruppe – müssten zur Verantwortung gezogen werden. Ministerien müssten Macht abgegeben oder kooperieren und so weiter. Wer will in Zeiten des Wahlkampfs schon unbequeme Wahrheiten aussprechen? Deshalb bin ich leider eher desillusioniert. Es ist eine verschenkte Möglichkeit.

SPIEGEL: Was schlagen Sie vor?

Lulitanonda: Die Vereinten Nationen haben eine saubere, gesunde Umwelt vergangenes Jahr als universelles Menschenrecht anerkannt . Wir wollen, dass das Recht auf saubere Luft entsprechend auch in unserem Gesetzbuch verankert wird. Erst dann hat der thailändische Staat die Verpflichtung, sich zu kümmern. Dann können Bürger ihn verklagen. Wir drängen auf bessere Daten zur Luftqualität. Dass die Menschen aufgeklärt werden über Gesundheitsrisiken und wie sie sich schützen können. Das muss in der Schule behandelt werden. Außerdem ist das Thema Luft keins, das man nur in einem Ministerium lösen kann. Da müssen viele Bereiche zusammenarbeiten: das Wirtschaftsministerium, das Gesundheitsministerium, das Umweltministerium. Um das Problem an der Wurzel zu packen, müssen auch Expertinnen aus der Zivilgesellschaft am Tisch sitzen: Anwälte, Verschmutzungsexperten, Ökonomen, Ärztinnen, Agrarwissenschaftler. Diese Leute haben was beizutragen, haben Ideen, die der Politik bisher fehlen.