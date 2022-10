Lula da Silva gewinnt Wahl in Brasilien »Ein großartiger Sieg für die Demokratie«

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teilte während eines Besuch in Kasachstan mit: »Die Wahl in Brasilien hat einen Sieger, aber mehrere Gewinner.« Größter Gewinner sei die brasilianische Demokratie. »Denn die Wahlen, die ja sehr knapp waren, sind transparent und fair abgelaufen. Gerade in diesen Zeiten ist das so, so wichtig für unser Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.«