Lula pflegt wegen seiner US-kritischen Positionen gute Beziehungen zu den anderen Brics-Staaten Russland und China. Brasilien stimmte in den Vereinten Nationen zwar für einen Rückzug Russlands aus der Ukraine, positioniert sich aber gleichzeitig gegen Waffenlieferungen an Kiew und sieht eine Mitschuld der USA an der russischen Invasion.

Am Samstag hatten die G20-Teilnehmer eine Erklärung verabschiedet, in der Moskau für den Krieg in der Ukraine nicht explizit verurteilt wurde. Stattdessen wurden alle Länder aufgefordert, nicht mit Gewalt Territorien an sich zu reißen. Die Ukraine reagierte empört: »Die G20 hat nichts, worauf sie stolz sein kann«, schrieb der Sprecher des Außenministeriums in Kiew , Oleg Nikolenko, auf der Online-Plattform X.