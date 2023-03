Gefährlicher Einsatz im freien Feld: Ukrainische Offiziere des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen räumen nahe der Stadt Lyman nicht explodierte Munition und sprengen Minen – Überbleibsel der russischen Besatzung.

Die Gegend um die nördlichste Stadt im Oblast Donezk in der Ostukraine ist schwer vom Krieg gezeichnet, ebenso die Gebäude in der Stadt – und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Die Front ist nur gut 25 Kilometer entfernt. Einige der noch verbliebenen Menschen verlassen ihre Heimat, eine Siedlung in der Nähe von Lyman.

Roman Kanishchev, Einwohner:

»Unsere Polizei kam gestern und forderte uns auf, das Dorf zu verlassen. Ein Durchbruch der Russen sei möglich, sagten sie.«

Sofia, 9 Jahre:

»Papa sagte, wir sollen schlafen gehen, dann sind wir aufgewacht, haben uns angezogen und gewartet. Und wir haben die Katze mitgenommen.«

Reporter: »Warum war es für dich wichtig, sie mitzunehmen?«

Sofia: »Weil sie auf uns gewartet hätte.«

Vor dem Krieg lebten in Lyman etwa 20.000 Einwohner. Als wichtiger Eisenbahnknotenpunkt ist die Stadt von strategischer Bedeutung für beide Seiten. Am 27. Mai vergangenen Jahres nahmen russische Truppen die Stadt nach heftigen Kämpfen ein und benannten sie in »Sowjetisches Rotes Lyman« um.

Anfang Oktober dann die Wende: Die ukrainische Armee konnte Lyman wieder unter ihre Kontrolle bringen, die Besatzer gaben die Stadt auf – die Bilder gingen damals um die Welt.

Nach dem Abzug der russischen Soldaten fanden die Ukrainer nach eigenen Angaben 200 Gräber und ein Massengrab. Wie viele Menschen in den Schlachten um Lyman gestorben oder geflohen sind, weiß niemand. Denen, die noch da sind, fehlt es an allem: fließendem Wasser, Strom, Gas und Wärme. Freiwillige bringen humanitäre Hilfe nach Lyman, das wie eine Geisterstadt wirkt.

An Wiederaufbau ist noch nicht zu denken. Zuletzt hatte es wieder vermehrt russische Offensiven auf die Frontstädte im Donbass gegeben: auf Bachmut, Kupjansk, Wuhledar und auch bei Kreminna, das keine Autostunde von Lyman entfernt liegt. Die Stadt, die völlig zerstört und dann befreit wurde – und jetzt wieder in Reichweite der russischen Angreifer ist.