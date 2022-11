Henry Murrain, 45, sitzt an einem verregneten Mittwoch mit nassen Augen in einem hin Coffeeshop in Bogotá. »Es ist nicht leicht, ein Kind in Lateinamerika zu sein«, sagt er. Ein schwarzer Mann, aufgewachsen in einer weißen Stadt, einer, der immer anders war, nicht nur wegen seiner Hautfarbe, der es weit gebracht hat, zum stellvertretenden Leiter des Kulturressorts dieser Stadt und der noch viel vorhat. Seine Mission ist nicht weniger als ein Kulturwandel, sein Endgegner nun einer, der sich nicht mit Faustschlägen besiegen lässt: der Machismo an sich.