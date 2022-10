Machtwechsel in Großbritannien Mit diesem Team will Rishi Sunak regieren

Reuters zufolge macht Sunak Grant Shapps zum Wirtschaftsminister. Shapps hatte zuletzt die Nachfolge von Braverman als Innenminister angetreten. Unter dem früheren Premier Johnson war er Verkehrsminister und unter anderem Vorsitzender der Konservativen Partei.

Thérèse Coffey soll demnach Umweltministerin werden, Gillian Keegan Bildungsministerin. Penny Mordaunt, zuletzt als Bewerberin für das Amt der Premierministerin gescheitert, wurde von Sunak erneut zur Vorsitzenden des Unterhauses ernannt.

Hunt, Wallace und Cleverly bleiben

Jeremy Hunt soll Finanzminister bleiben. Die Personalie war erwartet worden, auch weil die Regierung bereits am kommenden Montag ihren mit Spannung erwarteten mittelfristigen Finanzplan vorlegen will. Hunt wurde erst am 14. Oktober von Sunaks Vorgängerin Liz Truss ernannt, nachdem die damalige Premierministerin den Amtsinhaber Kwasi Kwarteng gefeuert hatte. In einer spektakulären Wende machte Hunt fast die gesamte radikale Steuerreform von Truss und Kwarteng rückgängig.