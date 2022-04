Nach Sieg bei der Präsidentschaftswahl Macron verspricht »Antworten« auf Wut der Le-Pen-Wähler

Emmanuel Macron hat es geschafft: Als erster Amtsinhaber seit zwanzig Jahren wurde er am Sonntag als französischer Präsident wiedergewählt. Am Abend, weit nach seiner Widersacherin Marine Le Pen, trat Macron am Fuß des Eiffelturms in Paris auf die Bühne. »Danke, liebe Freunde«, begrüßte er die Menge.