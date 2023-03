Ganz Frankreich ist in Aufruhr, seit Emmanuel Macrons Regierung die im Land verhasste Rentenreform im Alleingang beschlossen hat. Ohne eine Abstimmung in der Nationalversammlung, mithilfe des Artikels 49.3 der Verfassung, der es einmal im Jahr erlaubt, Gesetze ohne parlamentarische Mehrheit zu beschließen. Seitdem gehen die Bürgerinnen und Bürger täglich auf die Straße; mehr als zwei Millionen sollen es inzwischen sein. Gleichzeitig erschüttern massive Streiks seit Wochen das Land; in Paris wurden deshalb schon Müllmänner zwangsrekrutiert. Die Folge: Emmanuel Macrons Zustimmungswerte sinken rapide. Der Zuspruch für den Rassemblement National der Rechtspopulistin Marine Le Pen steigt.