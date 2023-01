Spontaner Jubel in Palermo: Einwohner der sizilianischen Stadt vergießen in Freudentränen, applaudieren und schütteln vermummten Polizisten die Hand. Der Anlass: Der oberste Pate der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, wurde am Montag festgenommen - nach 30 Jahren im Untergrund.

Frank Hornig, DER SPIEGEL

»Matteo Messina Denaro kommt aus einer Mafiazeit, von der man eigentlich glaubte, sie sei schon längst vergangen, aus den Achtzigerjahren, aus den frühen Neunzigerjahren. Er war einer der Clanchefs in Sizilien. Denaro spielte eine große Rolle in diesen blutigen Attentaten in dieser Zeit, in der es Entführungen gab, Autobomben, Anschläge auf führende , prominente Mafiajäger in Italien. Einer der berühmtesten war Falcone, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Beide wurden 1992 in spektakulären Anschlägen ermordet. Und Denaro gehört zu den Drahtziehern hinter diesen Attentaten.«

Eine Erkrankung des Mafiosos brachte die Ermittler offenbar auf Denaros Spur. Die Fahnder erreichte der Hinweis, der Mafiosi habe eine seltene Art Krebs. Die Ermittlungen führten schließlich zu einem angeblichen Landvermesser namens Andrea Bonafede, der genauso alt war wie der Gesuchte und an derselben Krankheit litt. Der Mann ließ sich regelmäßig in der Privatklinik La Maddalena in Palermo behandeln. Am 16. Januar griffen dort Spezialeinheiten der italienischen Carabinieri zu. Denaro war gefasst – für die Ermittler eine riesige Genugtuung.

Frank Hornig, DER SPIEGEL

»Die Sicherheitskräfte, die Justiz, hat sich ja nicht nur von der Politik alleingelassen gefühlt, sondern eben auch von der Gesellschaft, einer Gesellschaft in Sizilien, Kalabrien, die eingeschüchtert ist durch, durch blutige Attentate, durch Entführungen. Ja, das ist natürlich ein Klima, in dem die Leute sich einfach nichts trauen. Niemand geht zur Polizei, zeigt jemand an, die Omertá, das Schweigegebot, das sind natürlich Dinge, die dann in solchen Umständen wahnsinnig bedeutend sind und den Ermittlern die Arbeit erschweren oder fast unmöglich machen. Und wenn man mit Ermittlern redet, was ich häufig gemacht habe, sagen die ja auch: Ohne einen Wandel in der Gesellschaft ist der Kampf gegen die Mafia nicht zu gewinnen.«

Für viele Italienerinnen und Italiener ist der Fahndungserfolg auf Sizilien ein Hoffnungsschimmer.



»Es war höchste Zeit, das sind gute Nachrichten. Wir danken der Polizei.«



»Die Nachricht hat mich sehr überrascht. Ich kenne diese Geschichte aus meiner Kindheit. Mir kam es so vor, als würde sich daran nie etwas ändern.«



»Für mich ist das ein Sieg der Gesellschaft, aller guten, ehrlichen Italiener und aller Polizisten, Richter und so weiter.«

Auch Italiens Ministerpräsidentin feierte die Festnahme.

Giorgia Meloni, italienische Premierministerin

»Heute ist ein historischer Tag, ein Tag zum Feiern. Es ist ein Tag des Feierns für gute Menschen, für die Familien der Opfer des organisierten Verbrechens, weil das Opfer so vieler Helden nicht umsonst war, weil jemand ihr Vermächtnis aufgegriffen hat und der Krieg weitergeführt wurde.«

Frank Hornig, DER SPIEGEL

»Ich glaube, man kann bei ihr schon sehen, so eine entschiedene Haltung gegen die Mafia, solange man, soweit man das jetzt nach wenigen Monaten im Amt sagen kann. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war, tatsächlich, ein Anti-Mafia-Gesetz zu verschärfen, dass sie direkt darunter geflogen ist, von Rom nach Palermo den Sicherheitskräften gedankt hat, dass sie das Denkmal für Falcone besucht hat. Das sind natürlich alles Signale, die zunächst mal auf den ersten Blick eigentlich nicht schlecht wirken.«

Meloni sagte auch, man habe den Krieg gegen die Mafia nicht gewonnen – aber die Festnahme sei ein bedeutender Sieg gewesen. Und dennoch: Die organisierte Kriminalität in Italien bleibt auch nach der Festnahme Denaros sehr mächtig. Die Mafia in Sizilien mag nun geschwächt sein – die Musik spielte aber auch schon vorher in anderen Regionen des Landes.

Frank Hornig, DER SPIEGEL

»Die Frage ist aber natürlich, was die Mafia in Italien betrifft: Wo steht die Cosa Nostra? Die sizilianische Mafia zum Beispiel im Vergleich zu Camorra im Raum Neapel oder im Vergleich zur ’Ndrangheta in Kalabrien, an der Südspitze des italienischen Stiefels? Und da ist es einfach so, dass die ’Ndrangheta heute die viel gefährlichere, größere, reichere, mächtigere, international vernetztere Organisation ist.«

Und dennoch ist das Signal der Festnahme: In Italiens Gesellschaft bewegt sich möglicherweise etwas – mehr Rückhalt für die Mafiajäger, weniger Rückhalt für die Mafiosi.