»Sie haben die Vernichtung der europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs mit der offensichtlichen Absicht gerechtfertigt, den von Nazideutschland verübten Völkermord zu leugnen«, schrieb Anne Hidalgo in einem Brief an Abbas. Yonathan Arfi, Vorsitzender des jüdischen Dachverbandes, veröffentlichte diesen am Donnerstagabend im Onlinedienst X.