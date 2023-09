Rund 190 palästinensische Akademikerinnen und Akademiker, Menschen aus Kunst und Kultur, Aktivistinnen und Aktivisten haben sich gegen die Rede gestellt. »Wir lehnen strikt jeden Versuch ab, Antisemitismus, Nazi-Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Geschichtsrevisionismus im Hinblick auf den Holocaust zu verharmlosen, falsch darzustellen oder zu rechtfertigen«, hieß es in einem am Montagabend veröffentlichten offenen Brief. Die Unterzeichner verurteilten darin »unmissverständlich die moralisch und politisch verwerflichen Äußerungen des Präsidenten«.