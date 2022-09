Tod von Mahsa Amini Tausende protestieren in Iran – USA fordern Erklärung

Was führte wirklich zu Aminis Tod?

Im Netz kursiert entgegen der offiziellen Version eine andere Darstellung der Ereignisse, die zu Aminis Tod geführt haben sollen. Mahsa Amini sei verhaftet worden, weil unter ihrem Kopftuch ein paar Haarsträhnen zu sehen gewesen seien. Nach der Festnahme sei ihr Kopf im Polizeiauto gegen die Scheibe geschlagen worden, was zu einer Hirnblutung geführt habe. Die Klinik, in der die 22-Jährige behandelt wurde, hatte nach ihrem Tod in einem inzwischen gelöschten Post bei Instagram geschrieben, dass Amini bereits bei der Aufnahme am Dienstag hirntot gewesen sei.

Die Polizei wies am Montag erneut jegliche Schuld am Tod der jungen Frau von sich. »Es ist gesetzlich nun mal unsere Aufgabe, Frauen an die Kleidervorschriften zu erinnern«, sagte der Polizeichef der Hauptstadt, Hussein Rahimi, nach Angaben der Nachrichtenagentur Mehr. »Was sie zu Hause tragen, ist ihre Sache, aber nicht in der Öffentlichkeit.« Der Frau sei kein Haar gekrümmt worden.