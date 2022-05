Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin verurteilte auf Twitter die Ausschreitungen. Die von Randalierern verübten Gewaltakte seien nicht hinnehmbar. Wie Darmanin schrieb, gab es allein in Paris bis zum Abend 29 Festnahmen.

Präsidentschaftswahl in Frankreich: »Macron weiß, dass die Gesellschaft in einem schlechten Zustand ist«

Präsidentschaftswahl in Frankreich: »Macron weiß, dass die Gesellschaft in einem schlechten Zustand ist«

Präsidentschaftswahl in Frankreich: »Macron weiß, dass die Gesellschaft in einem schlechten Zustand ist« Ein Interview von Leo Klimm, Paris

Präsidentschaftswahl in Frankreich: »Macron weiß, dass die Gesellschaft in einem schlechten Zustand ist« Ein Interview von Leo Klimm, Paris

Reportage aus der abgehängten Provinz: Deshalb sind die Franzosen so unglücklich

Reportage aus der abgehängten Provinz: Deshalb sind die Franzosen so unglücklich

Reportage aus der abgehängten Provinz: Deshalb sind die Franzosen so unglücklich Von Leo Klimm, Paris

Reportage aus der abgehängten Provinz: Deshalb sind die Franzosen so unglücklich Von Leo Klimm, Paris

Demonstrationen gegen Macrons Rentenreform

Zum Tag der Arbeit fanden in Frankreich am Sonntag landesweit Demonstrationen statt, zu denen die Gewerkschaften aufgerufen hatten. An den Kundgebungen haben Zehntausende Menschen teilgenommen. Sie richteten sich gegen die angekündigte Rentenreform des wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron. Ursprünglich wollte er das Rentenalter von 62 auf 65 Jahre anheben. Zuletzt schloss er eine Begrenzung auf 64 nicht aus.