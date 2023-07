Überall auf der Erde haben Menschen mit den Folgen der Klimakrise zu kämpfen. An vielen Orten machen sie sich Gedanken, wie das in Zukunft noch gehen soll: die Hitze in den Städten aushalten. Die Trockenheit auf den Reisfeldern und den Almwiesen erdulden oder die Überschwemmungen, die jetzt häufiger als früher die Erdgeschosse fluten.

Auf den Malediven ist die Bedrohung so real, der Druck so hoch, dass die Politik weniger zögerlich als anderswo einer unkonventionellen Lösung eine Chance gegeben hat. Der schwimmenden Stadt. Der ehemalige Präsident der Malediven, Mohamed Nasheed, sagte einst in einer Rede bei der Uno-Klimakonferenz: »Es gibt diejenigen, die uns sagen, dass radikale Maßnahmen zu schwierig sind. Manche sagen uns, wir sollten die Hoffnung aufgeben. Nun, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass wir uns weigern, die Hoffnung aufzugeben.«